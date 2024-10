FOTOD Põlengus kodu kaotanud Evelyn Mikomägi: olen ülimalt tänulik, et mu lastel on ema alles...

«Ma lähen lihtsalt hetk hetkega edasi ja hetkes olles on kõik hästi. Võtan seda kui uut võimalust elada, ma pääsesin eluga...olen ülimalt tänulik, et mu lastel on täna ema,» räägib ettevõtja ja miss Evelyn Mikomägi «Ringvaates», kuidas tema maja maha põles.

Mikomägi meenutab saates, et läks kodust ära kõigest viisteist minutit enne plahvatust. «Läksin lapsele kooli saksofoni viima ja selle ajaga naabrid helistasid, et plahvatus on toimunud ja maja on leekides,» kirjeldab naine ja lisab, et oli sel hetkel täiesti segaduses.

«Pärast avastasin, et isegi võti oli ukse ees,» selgitab ta.

Hetk, mil Evelyn tagasi koju jõudis... Foto: Kuvatõmmis saatest

Väidetavalt süttis just päikesepaneelide külge pandud aku, mis ülepingest plahvatas. Kõrval oli ka gaasiballoon, mis teisegi plahvatuse tekitas.

«Kõik materiaalse saab asendada! See, et ma kuskil põletushaavadega ei ole ja lapsed ilma emata ei jäänud...Ma näen seda kui võimalust luua oma elu uuesti,» leiab Mikomägi ja lisab: «Elu serveerib sulle seda, mida sa kanda jaksad. Ma tean, et ehitan oma elu uuesti üles ja siit sünnib midagi uut ja imelist. Kõik saab minna ainult paremaks.»

Mikomägi nendib, et õnneks oli majal olemas ka kindlustus.

Evelyni enda kätega ehitatud kodu Foto: Kuvatõmmis saatest

«Kui ma nägin oma maja leekides, siis ma veel filmisin seda ja mõtlesin, kas mu kindlustus on makstud, sest vahel jäävad mul õigelajal arved maksmata,» märgib Mikomägi, et koostab hetkel kindlustuse jaoks vajalikke pabereid.

Õnnetus õnnetuses hukkus aga Mikomäe üks hiirepüüdja, kuid teine triibuline Bibi otsib omale uut kodu. «Ma ei saa teda lihtsalt kaasa võtta,» nendib Mikomägi kurbusega.

