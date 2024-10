USA sinisilmsus Iraani suhtes

Kuid üldjoontes on rahulolematus üpriski haritud rahva seas märgatavalt suurem, kui mistahes NSVL all olnud punabloki riigis. Ei maksa unustada, et USA on tegelikult iraani rahvale lausa “võlgu” selle eest, et aastal 1979 ei mindud appi omaenda, kogu läänemaailma ja ka Iisraeli liitlasele Pärsia keisririigile ning äärmuslastel lasti president Jimmy Carteri sinisilmsuse tõttu kogu rahvas pantvangi võtta pea pooleks sajandiks.