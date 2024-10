HALLOWEEN Kuidas teadus selgitab kummitustega kohtumist?

Halloween'iga seostatakse kummitusi, vaime ja paranormaalseid nähtusi, kuid seni pole leitud nende kohta teaduslikke tõendeid, et need olemas on, kirjutab Live Science.

Tõenäoliselt tunnete kedagi, kellel on tapja kummituslugu. Võite isegi uskuda, et olete ise kummitusega kokku puutunud. Arvestades aga, et kummituste olemasolu kohta puuduvad teaduslikud tõendid, miks mõned inimesed arvavad, et on neid näinud või kuulnud?

What's the scientific explanation for 'ghost encounters'? https://t.co/MPZOAnKHdT — Live Science (@LiveScience) October 19, 2024

Christopher French, Londoni ülikooli Goldsmithi kolledži psühholoogia emeriitprofessor, kirjutas hiljuti raamatu «The Science of Weird Shit: Why Our Minds Conjure the Paranormal» (Kummalise jama teadus: miks meie meeli võlub paranormaane»), milles ta lahkab paranormaalseid nähtusi teadusvaatevinklist ja ta selgitas, et kummitused on sageli «asjade siiras väärtõlgendus, millel on loomulik seletus.»

«See, et te ei suuda seletust välja mõelda, ei tähenda, et seda pole,» ütles French.

French on skeptik, kes otsib kummituslike kohtumiste mitteparanormaalseid seletusi. Need seletused hõlmavad hallutsinatsioone või arusaamu asjadest, mida seal pole; valed mälestused või mälestused sündmustest, mida ei juhtunud; ja pareidoolia ehk kalduvus näha elutus objektis või juhuslikus mustris nägu või midagi olulist.