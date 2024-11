FOTOD «Kaks päeva valmistusime peoks!» Vaata, kuidas tähistasid kodumaised staarid tuntud püha

Saatejuht Keili Sükijainen tõdeb toimetusele, et sel aastal jäi tal halloween siiski vahele. «Aga ongi hea meenutada ühte mu parimat halloween'i kostüümi läbiaegade,» kirjutas saatejuht Instagram stoorisse ning nentis, et tegemist on tema ühe lemmik pühaga.