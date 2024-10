KELLEL VEAB SEEKORD? Nendel kolmel tähemärgil on novembris rahaõnne

Nii nagu planetaarsed taustajõud liiguvad ja muutuvad, muutub ka inimeste elu Maa peal. Mäng üha jätkub, kord veab rohkem ühel, kord teisel. Kuid keda soosib rahaõnn sellel kuul?

See on tegelikult keerukas küsimus ja täpsed vastused peituvad igaühe isiklikus sünnikaardis. Tuleb meeles pidada, et mitte keegi ei ole pelgalt tema päikesemärk – see on vaid üks osa sünnikaardist, mis mõjutab mõnesid rohkem, teisi vähem. Ent üldisemaid printsiipe arvesse võttes saab rääkida ka sodiaagimärkidest, mida soositakse ja toetatakse valitsevate seisude ajal rohkem.

Ent kuigi planeediseisud võivad rahaasju soosida või hoopis takistada, aitab kõige rohkem ikka see, kui teha seda, mida tõeliselt naudid ja täita oma hing külluse ja rahuloluga – küll see siis ka välispidises elus peegelduma hakkab.

KAALUD

Kaaludel algab novembris täiesti uus tsükkel rahaasjus, mis võib tähendada uut sissetulekuallikat, aga ka loovaid muutusi senistes sissetulekutes.

Üllatavad momendid võivad saabuda 16. – 19. novembril. Raha võib tulla ootamatust allikast. Äripartnerid võivad aga käituda sel ajal ettearvamatult. Soositud on ka sissetulekud, mis seotud uue aja tehnoloogiate ja veebikeskkonnaga, miks mitte ka seoses krüptorahadega.

SKORPION

Veenus õnnistab Skorpioni küllusesektorit kuni 11. novembrini ning see on aastas üks neid aegu, mil teised soovivad Skorpionisse rohkem panustada, sügavalt väärtustavad seda, mida ta pakub ning see võib omakorda Skorpioni elu mugavamaks ja rikkamaks teha.

3. novembri paiku võib toimuda suuri rahade liikumisi, kuid Skorpion peab ise selle eest hoolt kandma, et tegu oleks sissetuleku, mitte väljaminekuga. Siin on potentsiaal, et keegi või miski tasub talle heldelt.

9. novembri paiku tasub aga olla ettevaatlik, kuna on tõenäoline, et Skorpioni tavapäraselt terav vaist rahaasjus on udutatud. 26. – 27. november on aga ideaalne aeg suurteks äriplaanideks.

AMBUR

Veenus saabub Amburi küllusesektorisse 11. novembril ja jääb sinna kogu ülejäänud kuuks. Kõige soodsam aeg on 22. novembri paiku, mil võib saabuda materiaalseid õnnistusi, mis pakuvad kindlust ja turvatunnet.