VAATA, MIS TOIMUB Vastakaid arvamusi tekitav halloween toob kaasa arvukalt üritusi, isegi sülekoerad peavad pidu

Halloween on lühend nimetusest pühakutepäeva laupäev (All Hallows' Even, hallow tähendab vanainglise keeles pühakut). Halloween on tänu oma pikale ajaloole kombinatsioon paljudest traditsioonidest, millest tähtsamad on vana keldi püha Samhain, pühakutepäev ja hingedepäev – nii tutvustab halloween'i Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas.