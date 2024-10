KLIPP Hooaja esimene «Südamesoov» avab korgijoogi tõttu koomasse langenud ja insuldi üle elanud noore naise loo

Kuid kõik see muutus ootamatult ühel saatuslikul õhtul, kui Liina-Maria kohtus oma sõpradega, kellega mindi koos õhtul peole. Järgmisel hommikul leidis Liina-Maria ema Lea oma koomas tütre Tallinna haiglast, kus selgus, et tütart oli mürgitatud korgijoogiga ning lisaks oli saanud insuldi, mis jättis tema keha ühe poole halvatuks. «Ma olin šokis, et ma ei saa kätt liigutada. Ma olin lihtsalt nagu lamav keha, pool keha oli kivistunud,» räägib naine saates.