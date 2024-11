VIDEO Anne Veski meenutab abikaasa Benno toetavat telefonikõnet pärast Sopoti lauluvõistlust: ta üritas mind lihtsalt maha rahustada

Anne on varem märkinud, et seda laulukonkurssi on võrreldud Eurovisiooniga. «Noore laulja jaoks on alati tunnustus väga tähtis. Kui rahvusvaheline žürii ütleb, et oled midagi väärt, annab see sisemise kindluse,» räägib Veski ja lisab: «Olin sel hetkel juba 28-aastane, mul oli lavakogemus ja see oli tore punkt, et nüüd võin soolokarjääriga edasi minna.»