ELU25 Juku-Kalle Raid: VAATA PILTE! Maailma esi-seene Lenini viimne muuseum pandi täna kinni!

See oli Venemaa multitalent – muusik, kirjanik, kunstnik, lavastaja jne – Sergei Kurjohhin, kes teatas 1980ndate lõpul kesktelekas, et tal on teooria: Lenin olla tegelikult seen. Siis põhjustas Kurjohhini etteaste nõukogude inimeste südames korraliku kapsasupi paksust nördimust. Et kõige püham inimene üldse – ja nüüd korraga seen?