VIDEO Politsei peatas linnaliikluses mehe, kes kasutab trollibussi erasõidukina: tänaseks on algatatud menetlus

23 minuti pikkuses videos on näha, kuidas kaks politseinikku peavad Tallinna tänaval kinni trollibussi ning vestlevad pikalt sõiduki juhiga. Muuhulgas vaieldakse selle üle, milline sõiduk täpselt trolli mõiste alla käib. Selles osas on korrakaitsjatel ja trollijuhil erinev arusaam. «Kui me vaatame liiklusseadust, siis seal on nii, et troll on ette nähtud inimeste vedamiseks,» ütleb politseinik. Trolli juhtinud mees ütleb seepeale, et ametikoolitus on tal olemas, tervisetõend samuti ning mõnikord veab ta trollibussiga inimesi ka. Enamasti sõidab ta siiski üksi.