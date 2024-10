OLED NÕUS? Nendel kolmel tähemärgil on kõige raskem otsuseid vastu võtta

Vaadates pilte, kus on kujutatud Kalade sümbolit, märkad midagi huvitavat. Selle asemel, et rõõmsalt ühes voolus ujuda, on need kalad peadpidi alati vastassuundades. Need on kaks kala, kes on küll kokku ühendatud, ent ujuvad erinevates suundades. See peegeldab Kalade hingelist missiooni - nad peavad ühendama maise maailma spirituaalse maailmaga. Selline on nende eesmärk, ent seda täites võivad nad ekselda tihti fantaasia ja reaalsuse piirimail - neil on vaja olla tõeliselt kohal, et kahte maailma omavahel mitte segi ajada.