«JA NII ONGI?» Uus teadussaade muudab keerukad teemad arusaadavaks ja rikastab maailmapilti

Saade näitab, et teadus pole vaid spetsialistide pärusmaa, vaid lahutamatu osa kõikide inimeste igapäevaelust. «Meie eesmärk on teaduse kaudu laiendada inimeste arusaamu ja selgitada, kuidas teadus meie elu paremaks muudab,» sõnab saatejuht Eeva Esse-Sõõrumaa. «Igaks saateks oleme ette valmistanud neli teadusteemat, mis räägivad just sellest, mis meie ümber tegelikult toimub. See on koht, kus teadus muutub tavavaatajale kättesaadavaks ja arusaadavaks, pakkudes samal ajal ka meelelahutust ja uusi teadmisi.»