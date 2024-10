VIDEO Multiskleroosi põdenud USA näitleja Teri Garr suri 79-aastasena

«Arvan, et mõned inimesed tahavad, et sa ärrituksid. Ma mitte ainult ei ole ärritunud, vaid ka minuga on kõik korras. Ma ei näe allaandmises mingeid plusse, ma ei näe, et see kuhugi viiks,» mõtiskles Garr ühes intervjuus oma säilinud optimismi üle. «Võib-olla on see seotud minu šõuäri taustaga. Sulle öeldakse alati, et sa ei sobi millekski, pole piisavalt pikk, pole piisavalt ilus, mis iganes. Ma ütlen: «Aga ma olen tark, ma olen andekas, ma olen see, ma olen see! Olen seda alati suutnud teha ja teen seda ka nüüd MSiga.»