Kethi Uibomägi: ma ei kujutanud ette, et rasedus võib olla selline kuid kestev lõputu pohmell

Vastuseks küsimusele, kuidas ootus kulgenud on, nentis Uibomägi: «Ma ei kujutanud ette, et võib olla selline kuid kestev lõputu pohmell, et varjamise perioodil lausa sõbra sünnipäeval pead tantsuplatsilt ära jooksma põõsasse peadpidi...» Ta lisas, et oli sunnitud ka tööst raadios ära ütlema, kuivõrd kallistas vaid WC-potti. «Ma ütlesin, et ei suuda isegi pildistamisele ega meediamajja tulla.»

Marvi Vallaste, kes ootab enda teist last, tõdes, et esimene rasedus oli ääretult ränk. «Need esimesed kolm kuud ma oksendasin ikka väga palju.» Küll aga tunnistab Vallaste, et suvel oli päris raske. «Aga see on naljakas, et kui sa teed tööd ja lähed lavale, siis selleks hetkeks kuidagi see nagu läheb ära. Ja kohe kui lavalt tuled ära, juba tunned...»

Uibomägi tunnistas, et raseduse varjamine tekitas temas pinget. «Nii kui ma teada sain, ma kohe läksin oma mehe riidekappi, võtsin kõik tema laiad riided,» meenutas lauljatar, lisades, et lootis selliselt kauem lapseootust varjata. «Ma tundsin reaalselt stressi selle varjamisega.»

Rääkides veidratest isudest, avaldas Uibomägi, et tal isutas pihlakate järele. «Ma käisin suvel Rootsis ja möödusin pihlaka puust ja mul hakkasid sõna otseses mõttes süljanäärmed niimoodi tööle... mõtlesin, et pean selle terve kobara ära sööma, ampsasin terve kobara ja silm ka ei pilkunud.» Vallaste sõnul tal millegi konkreetse järele aga ei istutanudki. «Sojakaste võib-olla, et kui soolast süüa, siis läheb paremaks. Keedetud kartul on super iivelduse vastu,» lisas ta.

