PÄEVAHOROSKOOP 30. oktoober: Jääral tuleb raha ja armastus lahus hoida, Kaljukits ei tohi end lõdvaks lasta

Sul on ehk soov vanemale põlvkonnale midagi uut õpetada. Proovid neile õhinaga rääkida asjadest, mida neil on keeruline mõista.

Suhete teema on tähelepanu keskmes, aga asjad ei suju just libedalt. Teiste soovid ja tahtmised võivad olla kummalised.

Planeerimisest pole tööl suurt kasu, sest olukorrad on muutumises. Sul tuleb kogu aeg olla paindlik ja võimalikult kiiresti reageerida.

Päev toob taipamisi. Mingit olukorda võid äkitselt täiesti uue nurga alt näha. See aitab sul endas selgusele jõuda ja edasi liikuda.

Sa ei pruugi end just kõige paremini tunda – jõudu on vähevõitu, samuti on oht kergesti külmetuda. Hoia ennast, väldi pingutust.