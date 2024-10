«Noorena unistasin, et tahan üldse kesklinnas elada, aga täna tunnen, et mul on nagu inimestest kõrini. Eks ma ole oma mõttega natuke hiljaks ka jäänud. Kanal 2 peol rääkis mulle Brigitte (Brigitte Susanne Hunt – toim), et tema tahab ka maale kolida. Tead, siis hakkas mul küll süda taguma, et kui tema juba tahab, siis pean ruttu tegutsema,» rääkis Lensin toona.

Lensin sõnas, et tal on kahju ära kolida, kuid ta soovib väga endale väikest aeda. «Kui sul on kodu, mis on sulle iga päev meeldinud, siis on ikka kahju küll. See on üks vähestest, kus ma lähen iga kord tuppa ja vaatan, et see on kõige ilusam ja hubasem korter.»