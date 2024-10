OHTLIKUD MAIUSED: Eestiski müüdud koeramaiustused tõid lemmikutele kaasa krambihood, hirmu ja värinad

Nad panevad südamele, et juhul kui koertel esinevad need sümptomid, tuleks kindlasti loomaarsti poole pöörduda, et teha vajadusel täiendavad uuringud ning välistada teised võimalikud põhjused selliste sümptomite tekkeks. «Enamasti alluvad sümptomid ajutisele krambivastasele ravile,» lisab EriVet OÜ.

Eemaldati lettidelt

Mainitud koeramaiuseid müüdi Prisma Peremarketis , ent kui põllumajandus- ja toiduamet (PTA) tegi ettekirjutuse, peatati nende müük kohe. Lettidelt eemaldati Hau-Hau Championi maiused, keerupulgad ja närimisrullid. «Lisaks oleme saanud pardilihaga närimisrullide kohta klientidelt kaks teavitust, mistõttu saatsime ettevaatusabinõuna 10. oktoobril välja toote tagasikutsumise ning eemaldasime ka need müügilt,» räägib toimetusele Prisma Peremarketi AS kommunikatsioonijuht Kertu Kärk . Ta lisab, et kõigi tagasi kutsutud toodete puhul saavad kliendid raha tagasi.

«Et selgitada tausta, siis on oluline välja tuua, et toote partiisid, mis on koertel põhjustanud neurootilisi sümptomeid, on mitmeid. Esimeses teavituses, mis tehti soomlaste poolt 28. augustil, kutsuti tagasi 3 partiid ja hiljem, 11. novembril kutsuti ennetusabinõuna tagasi kõik need partiid, mis olid Hiinast (teatud üks tootja) viimati (augustis) imporditud,» selgitab PTA. Kõik võimalikud ohtlikud toodete partiid on tänaseks turult kõrvaldatud. Küll aga on müügil veel samade nimetustega tooted, mis pärinevad teiselt tootjalt, neil on ka teine partiinumber ning nende puhul pole ohtu tuvastatud.