ELU25 Juku-Kalle Raid: kas Gruusia on ise oma saatuse sepp ja oma õnnetuse valaja?

Demokraadistki võib saada autoritaar

Sakartvelo esimene president Zviad Gamsahhurdia ülbitses riigi äärealadega, Abhaasia, Lõuna-Osseetia, Adžaaria ja Džavahheetia armeenlastega. Tulemuseks oli relvastatud riigipööre, nn sõjanõukogu kukutas 1992. aastal presidendi võimult, parlament saadeti laiali. Gamsahhurdia põgenes Groznõisse, kus teda võõrustas Tšetšeenia president Džohhar Dudajev. Lühikest aega valitses riiki nn riiginõukogu, endise Nõukogude Liidu kompartei poliitbüroo liikme ja välisministri Eduard Ševardnadze juhtimisel. 1995. aastal valiti ta presidendiks.

USA-s õppinud jurist Mihheil Saakašvili oli 2004. aastal president Ševardnadze kukutamiseni viinud nn rooside revolutsiooni üks juhte. Ta võitis järgnevad presidendivalimised (kuna "elelmine võim" oli halb ja uued katsetajad seetõttu head, sai ta 96,25% valijate häältest).

Saakašvili reformid olid uskumatult edukad, Sakartvelo võttis suuna lääneriikidele ning uuendas põhjalikult oma majandust ja valitsemissüsteemi. Korruptsiooni väljajuurimine pani kõiki ahhetama.

Gruusia kohta võib kahjuks öelda, et mingil moel on nad endale taaskord ise jalga tulistanud.

Ent teisalt viljeles ka tema autoritaarset valitsemisstiili, demagoogitses mis jaksas ja oli üsna vilunud populist. 2007. aasta hilissügisel tuli tal opositsiooni meeleavalduse jõuga laialiajamise pärast tagasi astuda.

Öine Tbilisi Foto: Juku-Kalle Raid

Suurte segaduste aeg

Venemaal miljardeid teeninud ärimees Bidzina Ivanišvili taktika võimule tulemise asjus oli aga vägagi korruptiivne. Tema kasutas otseselt raha ja äraostmist. Tema vaimne pojukene – partei „Gruusia unistus“ võitis ka viimased valimised ning ilmselgelt on võetud suund taaskord Venemaale.

Gruusia kohta võib kahjuks öelda, et mingil moel on nad endale taaskord ise jalga tulistanud. Ning võitjad ähvardavad kaotajaid, Saakašvili istub türmis ja pole üldse ebatõenäoline, et sinna saadetakse talle seltsiks veel tülikaid opositsioonitegelasi.

See on see jama, kui igast pidulauast leiab kolm vürsti koos veendunud kamba poolehoidjatega.

See on see jama, kui igast pidulauast leiab kolm vürsti koos veendunud kamba poolehoidjatega, kes kõik on valmis oma isanda au kaitseks üksteisele kõri kallale kargama.

Me võime muidugi loota parimat, aga faktiks jääb, et poliitiliselt on Gruusia tegemas olulist pööret itta ning paraku ootavad ees suured segadused. Venemaa kui sigatseva naabri kõrval on aga selles nihkes vale süüdistada grusiine. See asi on nagu kihiline s...takook.

Ent – hoiame pöialt. Mägedes on kliima muutlik, praegu pole veel mõtet hakata pisaraid valama.