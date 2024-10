Suri näitleja Ragne Veensalu. Produtsent Raivo Suviste: temaga oli suur rõõm koos töötada

Meie seast on lahkunud 37-aastane näitleja Ragne Veensalu, keda üldsus tundis kui seriaali «Kättemaksukontor» detektiivi Lunat. Veensalu surmast teatas tema elukaaslane Ragnar Toompuu. «Raske südamega annan teada, et peale ränka haigust on meie seast lahkunud minu elukaaslane ja kahe poja ema. Perekond palub leinamiseks rahu!»