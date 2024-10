FOTOD Lugeja küsib: miks koheldakse Suure-Lähtru lapsetapjat erinevalt teistest mõrvaritest?

Kairi Kuusemaale esitati tänavu septembri alguses süüdistus selles, et ta põhjustas tänavu veebruaris oma vastsündinu surma. Naisele pannakse süüks ka laibarüvetamist, mis süüdistuse järgi seisnes selles, et ta ei matnud vastsündinu surnukeha üldtunnustatud kommete järgi, vaid viis alasti surnukeha põllule, kust selle leidis 5. veebruari ennelõunal sama küla majapidamisest pärit koer.

Tähelepanelik lugeja märkas, et neid kaht eelnimetatud inimest on kohtus aga erinevalt koheldud. «Vaatasin piltidelt, et Kairil olid kohtus käerauad peal. Tarankovi tapjal aga mitte. Miks nii?» küsib lugeja.