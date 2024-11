KOHVIVARGAD?! Rimi lisas ootamatule tootele turvaelemendid: muret tekitav, et näppu jäävad asjad ulatuvad läbi kõikide tootegruppide

«Kes käis Rimis kohvi varastamas?!?!» seisab TikToki postitatud videoklipis, mis on kogunud kõigest paari päevaga üle 85 000 vaatamise. Kõnealusest klipist, mis on filmitud Postimaja Rimis, näib, et pood on võtnud kasutusele uued meetmed, pannes turvaelemendid ka kohvipakkidele.

«Alles oli telekas, et kohvihinnad on viimase nelja kuuga 4–20 protsenti tõusnud... seega ei imesta, kui varastatakse,» nendib keegi video all kommentaariumis. Mitmed aga imestavad. «Vaat seda polegi veel näinud», «Kallis kraam, sellepärast.»

Näppu jäävad asjad ulatuvad läbi kõikide tootegruppide

Rimi turvajuht Kristian Randver tõdeb, et varguste kasv on olnud märgatav, nii sel aastal kui ka eelmisel. «Selle aasta esimese kuue kuuga avastatud vargusjuhtumite arv oli Rimi kauplustes 3572, millest politseisse avalduse tegime 2515 juhul,» märgib Randver.

Viimase sõnul on täna väga raske välja tuua konkreetset kaubagruppi, mis pikanäpumeestele meele järgi on. «Pigem ongi muret tekitav see, et näppu jäävad asjad ulatuvad läbi kõikide tootegruppide, kaasa arvatud täiesti iga päev vajalikud tooted, mille vargustel enne ehk nii suurt osakaalu ei olnud.»

Rääkides kohvipakkide vargustest, sõnab Randver, et varguste vastu võitlemisel on kõige olulisem regulaarne ja järjepidev töö ning sinna alla kuulub ka pidev kõikide turvameetmete ajakohastamine. Kui suurel määral on suurenenud konkreetselt kohvi näppamine poelettidelt, ei oska Rimi paraku välja tuua. «Kasutame oma kauplustes kõiki tänapäevaseid kaubakaitsesüsteeme ja -lahendusi ning tänu neile saame suurele osale vargustele jälile. Seda turvalahendust katsetame just ühe sellise vargustundliku tootega.»

Septembris kirjutas Postimehe Kodu portaal, et näiteks Soomes, Tamperes asuva Lidli pood otsus panna turvaelemendid röstitud pistaatsiapähklitele külge.