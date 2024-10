Andrus Vaarik Pivarootsi kolimisest: sain aru, et see on mu elu šanss, et ma saan elada oma päris kodus, kus ma olen kogu aeg unistanud elada

Pivarootsis on näitleja Andrus Vaarik elanud alates koroonaajast. «Ma sain aru, et see on mu elu šanss, et ma saan elada oma päris kodus, kus ma olen unistanud elada eluaeg ja ma saan veel oma tööd teha, kus ma pean füüsiliselt kohal käima 60 kilomeetri kaugusel... See tundus äkki ideaalne. Mul on elus kohutavalt vedanud!» Vaarik nentis, et käib töö tõttu paratamatult ka Tallinnas, ent seda linnamelu ta sugugi ei igatse. «Minu eas?» puhkes ta naerma. «Kas sa kujutad mind ette ööklubis möllamas? Mis mind kutsub siia Tallinna?»