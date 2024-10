PETTUS Kinkekotid, mobiiltelefonid ja sularaha: ahvatlev Grossi Toidukaupade sünnipäevaloos jääb paraku unistuseks

Mõni päev tagasi kirjutas kirjutas Postimees: «Sotsiaalmeedias levib Grossi poe nimel pettus, õnge läks ka riigikogu liige Aivar Kokk». Nimelt ilmus Facebooki konto nimega Grossi Toidukaubad, mis on oma kujunduselt äravahetamiseni sarnane samanimelise toidukaupluste keti päris kontoga. Kõnealuse kasutaja alt kutsuti inimesi üles osalema loosis, kus võitmiseks tuli kommentaaridesse kirjutada «Palju õnne sünnipäevaks».

Esmaspäeva õhtul vallutas ahvatlev loosimäng taas Facebooki. «Grossi Toidukaupade sünnipäeva tähistamiseks saavad kõik, kes enne 31.10.2024 lehel «Palju õnne sünnipäevaks» kirjutavad, eksklusiivseid auhindu kinkekottide, mobiiltelefonide, sularaha ja ostuvautšerite näol,» kutsuti taas inimesi üles. Kõnealuse loosipostituse juurde on lisatud ka fotod Grossi kauplustest ja kinkekottidest, mis on pilgeni täis toidukraami.

Kõigest loetud tundidega jagati ja kommenteeriti antud postitust sadu kordi. Esmaspäeva lõunaks on kõnealuse postituse all ligi poolteist tuhat kommentaari neilt, kes kõik võita ihkavad. Ehkki loosimäng tundub justkui liiga hea, et tõsi olla, on veel esmaspäeva lõunalgi seda erinevates Facebooki gruppides jagatud.

Libakonto

Grossi Toidukaubad teatab enda ametlikul Facebooki lehel, et tegemist on pettusega. «Taaskord on Grossi Toidukaubate nimel tehtud libakonto! Grossi Toidukaubad ei ole antud leheküljega seotud. Palume mitte vajutada ühele lingile ega saata oma isikuandmeid,» hoiatavad nad.

«Uskumatu, nii paljud usuvad neid pettusi, täna muud ei näegi, kui selle jagamist,» kommenteerib üks hoiatava teate all. Teine aga tunnistab, et ehkki konto tundus kahtlane, jättis ta auhindade võitmiseks siiski kommentaari. «Sain automaatselt sõnumi, et olen võitnud. Vot see oli juba kahtlane,» lisab ta.