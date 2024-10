SOOJUST HINGE Silvia Ilves helide võlumaa kontserttuurist: publiku jaoks on varuks ka üllatus

Kirikukontsertide sari Silvia Ilvese ning tema poegadega saab alguse 27. novembril Viljandi Pauluse kirikust. Tulemas on kuus kontserti. «See tundub just selline arv, et pole liiga palju. Poisid saavad laval muu hulgas läbi mängida repertuaari, mida nad esitavad oma konkurssidel,» räägib Ilves. «Konkursid nõuavad palju. Stefan peab näiteks selgeks saama 2 tunni ja 15 minuti pikkuse repertuaari. On väga tore, et pojad on ka laval,» ütleb tšellist.