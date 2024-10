KOJU EI PÄÄSEGI Inetu tüli teeservituudi pärast sundis külaelanikke vallavanema vastu kohtusse minema

Külaelanik Riho Olberg (73) ütleb, et olukord on muutunud talumatuks. «Südamel on ühe naabri saatus, kes ostis omale kinnistu koos hoonega ja ei pääse oma kinnistule, kuna temast eespool olev naaber on sulgenud teeservituudi väravaga,» räägib talupidaja Olberg. Tema sõnul ostis kohalik mõjukas poliitik Tammik lähedalasuva kinnistu ja teatas, et tal on õigus tee kasutamist piirata. Kuigi Tammik sai omakorda teeservituudi Olbergilt, et pääseda oma taluni, ei tunnista Tammik teiste külaelanike õigust oma kodudesse pääseda. Enne väravat ilmusid tee ette autod, kivid, seejärel kett ja siis värav.