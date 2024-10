«TULD TALVEAJALE» Rahvaalgatus kutsub üles kellakeeramise lõpetama: seda seostatakse nii ravivigade kui õnnetustega

Rahvaalgatus.ee lehel on loodud algatus «Tuld talveajale», mis kutsub üles kellakeeramist lõpetama. Algatus on hetkel ühisloomefaasis, mis tähendab seda, et see on avatud ettepanekutele ja täiendustele. Algatust hetkel veel allkirjastada ei saa.

«26. oktoober on täiesti normaalne päev. Ärkad üles, laupäev, kell on 7, lapsed magavad, kõik on hästi. Õhtul viie ajal on igal pool valge – puhas nauding! 27. oktoobril ärkad 5:30, sest su lapsed nõuavad. Kell 4 on päeval kriips peal. Ja nii järgmised pool aastat. Aeg see jama lõpetada!» kirjutab algatuse autor Priit Tohver.

«Kellakeeramine on enam kui 100 aastat vana traditsioon. 20 aastat tagasi surnud inimene ei usuks oma silmi, kui ta täna ellu ärkaks. 100 aasta tagusega on tänane maailm lihtsalt võrreldamatu. Ometigi peame igal aastal ohverdama enda ja oma laste vaimse tervise ning normaalse ööpäevase rütmi selleks, et hoida elus midagi, mis tundus ülivahva ja mõistlik mõte aastal 1908,» ütleb Tohver.

Priit Tohver Foto: Erakogu

Tohver toob välja argumendid, miks tuleks kaks korda aastas ajaga mängimine lõpetada.