VIDEO Pompeis avastatud väike maja üllatas erootiliste freskodega

Selliseid erootilisi ja viimistletud freskosid on Pompeis avastatud varemgi. Üks paljude erootiliste freskodega maja avati uuesti avalikkusele 2023. aasta jaanuaris pärast seda, kui see oli 20 aastat suletud konserveerimiseks. 2018. aastal avastati veel üks ​​fresko, mis kujutab erootilist stseeni Vana-Kreeka müüdist «Leda ja luik.»

«Meil on siin arheoloogid, restauraatorid ja arheobotaanikud, et mõista täpselt, kuidas viidi viimase ohverduse rituaal läbi enne purset,» ütles pargi direktor Gabriel Zuchtriegel avalduses. «Seal on veel selle rituaali põletatud jäänused, ja on nuga, mida kasutati.»