Hispaaniasse kolinud lauljatar Heleza leidis end ootamatust olukorrast: pidin politseiga enne trahvi ära klaarima, kui sain edasi sõita

Septembris rääkis Heleza, et kolisid kallimaga kolmeks kuuks Lõuna-Hispaanias asuvasse Marbellasse, kust saab edukalt kaugtööd teha. Kui üks lauljatari fänn uuris, kui palju see kolm kuud noorte jaoks maksma läheb, avaldas ta ühismeedias, et üürihind kuus on erinev. «Saab 800 euroga, saab 3000 euroga. Meie maksame veits üle 2000.» Toimetusele lisas Heleza toona, et selline üürihind on neilegi kallis. «Selleks sai ka raha kogutud kõvasti.» Küll aga tõdes ta, et elu on seal siiski odavam kui Eestis. «Poekorv ligi 30 kuni 40 protsenti odavam, alustades värskest, lõpetades liha/piimatoodetega,» rääkis ta toona.