Tänavu mais lahvatas uudis, et kolm kuud enne enda esimest pulma-aastapäeva on Tanel ja Lauren Padar lahku läinud.

Sel teemal on enda blogis ja sotsiaalmeedia kontol võtnud sõna ka staarblogija Mallukas.

Esmaspäeval tuli ilmsiks, et muusik on Malluka ehk Mariann Treimanni vastu esitanud 25. oktoobril 2024 hagi. Esitatud hagis nõuab ta Malluka 12. oktoobri 2024. a Instagrami kontol tema kohta avaldatud valeväidete ümberlükkamist ja moraalse kahju hüvitamist. Hüvitise suurus on jäetud kohtu määrata.