VIDEO Kas siga on õnnelik või kurb? Tehisintellekt aitab välja selgitada

AI decodes oinks and grunts to keep pigs happy in Danish study https://t.co/4AJPCwVJE6

Algoritm näitas, et väljas, vabapidamisel või mahepõllumajanduslikes farmides peetavad sead, kellel on võimalus poris liikuda ja maapinnas tuhnida, on vähem stressis kui tavapäraselt kasvatatud sead, kes on hoones aedikus. Teadlased usuvad, et seda meetodit, kui see on täielikult välja töötatud, saab kasutada ka talude märgistamiseks, aidates tarbijatel teha teadlikke valikuid, et eelistada vabapidamise õnnelikke sigu.