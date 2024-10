Nimelt läks 59-aastane Lagedil elav mees 18. oktoobril jalutuskäigule, mis lõppes tema jaoks katastroofiliselt. Teda ründasid kurikuulsad Urve Ariku Tiibeti mastifid, kes aastaid tagasi ründasid ka näiteks ühte 11-aastast poissi Rasmust, kes vigastuste tõttu pidi veetma viis päeva lastehaiglas. Probleem ei ole ainult nendes kahes juhtumis, vaid külarahvas kurdab selle üle, et ohtlikud koerad uitavad tihti niisama ringi ning see on sage probleem, et koerad pääsevad kergelt aiast välja. Kohalikud on alustanud koerte perenaise suhtes ka petitsiooni.

Koertelt pureda saanud elanik oli palunud perelt, et nad kutsuksid talle kiirabi. Pealtnägijate sõnul oli mehel silmnähtavalt väga halb olla. Kui Peltsi vennanaine hakkas kutsuma politseid ning kiirabi, ilmus välja koerte omanik Arik, kes sõnas, et ei ole vaja kedagi kutsuda.



«Koerte omanik ütles, et ei ole vaja kedagi kutsuda, et saab niisama ka hakkama. Seal oli seitse koera. See vaatepilt oli täitsa hirmus,» räägib ehmunud Pelts ning lisab, et enam ei julge seal kandis üldse liigelda.



Ent loomulikult kaasati politsei ning meedikud. Hiljem selgus, et mehel on kümme haava ning ühte neist ei saanud arstid isegi kinni õmmelda, vaid oli vaja teha nahasiirdamine.