NÄDALAPROGNOOS Nädalalõpp toob titaanide vastasseisu: see on üks lõpulahinguid

Viibime kuutsükli lõpunädalas, mis on ühtlasi ka viimane varjutuste perioodist mõjutatud nädal. Energia sobib pigem vanade ja poolelijäänud projektide lõpetamiseks.

Reedel käivitub aga kuuloomine Skorpionis, millega algab mitmel tasandil sügavalt lõpetav kuutsükkel. Skorpioniaega sobib see kõik just kõige paremini, sest Pluuto lõpetab päriselt oma 2008. aastal alanud teekonna Kaljukitses ning enne veel teeb karmi vastasseisu Marsiga, justkui lõpulahingu, mida võime kogeda juba selle nädala lõpus.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval teeb Veenus kvadraadi Saturniga ja Marss trigooni Neptuuniga.

Veenuse-Saturni pingeaspekt võib tuua suhetesse kriitikat ning südamed kipuvad sulguma. Ent samas aitab see seis oma väärtusi selgemini piiritleda ja defineerida – mis meile täpselt sobib ja ei sobi. Mõnel juhul võib see tuua kaasa üksindust, kuid seegi on vajalik, et oma tõeliste väärtustega kontakti saada. Paremini sobib see aeg tööasjuks kui eraelu rõõmude jagamiseks.

Et samal ajal on ka Marsi-Neptuuni harmooniline seis, mille mõju jääb kestma paariks päevaks, lisab olukorrale leebust ja annab vihje, et tuleb lihtsalt usaldada. Loomingulisemad ja tundlikumad natuurid võivad seda seisu väga nautida, kuna see innustab oma sisetundele järgnema ja oma unistusi teostama. Selles on pehme voolamise energia, eriti kuna mõlemad taevakehad on parajasti vee-elemendis (Vähis ja Kalades). Kahtlemata aitab see paljudel nurgelistest olukordadest lihtsalt läbi voolata.