Sildarude perekond kohtus taas kohtu laua taga: lapse teenitud vara pole terve perekonna ülalpidamiseks

Kui prokurör ja Kelly Sildaru kaitsja leiavad, et Tõnis Sildaru on tütre sponsorvahendeid ebaseaduslikult kasutatanud, siis Tõnise kaitsjatel on hoopis teine nägemus. «Kas Kelly ja tema meeskonna töö oleks pidanud toimuma ilma rahata või sellise raha eest, mis tekkis eikusagilt?» sõnas Tõnise kaitsja Stella Veber esmaspäeva hommikul toimunud istungil.