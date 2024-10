«See oli segane!» Hollandi eurolaulikuks kehastunud Birgit Sarrap pakkus tõelise vaatemängu!

Pühapäevases näosaates kehastas Birgit Sarrap sel kevadel Eurovisioonil skandaali sattunud Hollandi muusikut ja lauljat Joost Kleini ning esitas tema euroloo «Europapa», mis oli tänavusel Eurovisioonil üks favoriite, kuid diskvalifitseeriti enne finaali.

«Su nägu kõlab tuttavalt» kohtunikud kiitsid aga Joostiks kehastunud Birgiti etteastet taevani ning saatejuht Karl-Erik Taukarile jäi silma Birgiti soeng, mis saatejuhi sõnul meenutas väga poliitik Rain Epleri juukselõikust.

«Mingil hetkel ma proovisin mõelda, et see on Birgit Sarrap. Kui ei teaks, kes see on, siis ma ei saakski aru, kes sa oled selline,» kommenteeris Maarja-Liis Ilus.

«Ulme, täiesti ulme. Ma olen šokeeritud. Milline viha, milline rõõm, milline jõud, milline hüsteeria. Kõik need asjad kohutavalt lühikese aja jooksul, ma tõesti tunnen, et mul on natuke halb olla, käed natuke värisevad. Aga no uskumatu, üliäge!» kiitis Maarja-Liis.

Foto: TV3

«See oli nii haige, et see oli juba nii hea. See oli fantastiline!» kommenteeris külaliskohtunik Nele-Liis Vaiksoo.

«See oli tõesti segane, nii võrratult ja võluvalt segane,» kommenteeris Märt Avandi. Juba algusest peale, otsast lõpuni, hakkasime kahtlema su mõistuses. «Sa tegid ennast täitsa lolliks, ma hindan seda väga kõrgelt. Täiesti häbitult ja igasuguste piirideta ilma risti ette löömata. Sügav kummardus, see oli nii lahe.»