ESMASPÄEVAL «KUUUURIJAS» «Inimene väsiks, kaotaks lootuse...» Teetüli Anija vallas viis kohalikud Järva vallavanemaga kohtusse

«See on niisugune psühholoogiline surve, et inimene väsiks, annaks alla, kaotaks lootuse,» kirjeldab külaelanik Riho Olberg olukorda, mis on tema sõnul muutunud talumatuks. Olbergi sõnul ostis Tammik lähedalasuva kinnistu ja teatas oma õigusest tee kasutamist piirata. Olbergi jaoks on see teetüli muutunud sügavalt põhimõtteliseks, sest külaelanike õigus oma kodudeni jõuda peaks olema tagatud.

Keerulisse olukorda on sattunud ka Olbergi naabrid Hanno ja Erika, kes ostsid oma talumaja Anija vallas Aavere külas eesmärgiga rajada sinna nii kodu kui ka väikeettevõtlus. Noorpaar nägi ette, et talu saaks toimida nii elupaigana kui ka kohana, kus korraldatakse aeg-ajalt väiksemaid toitlustusüritusi ja käsitöökoolitusi.

Kuid nende plaanidele tõmbas pidurit Tammiku vastuseis ja värava paigaldamine, mis takistab nende sõnul iga päev kodu juurde pääsemist. Pärast kolmeaastast kohtuvaidlust, kus noorpaar taotles teele servituudiõigust, otsustas kohus lõpuks nende kasuks, kohustades Tammikut võimaldama ligipääsu. Naabrite sõnul aga probleemid jätkuvad.

Küsimus pole ainult väravas – teelõigule on paigaldatud ka kaamerad, mis muudavad olukorra veelgi ebamugavamaks. Naabrid väidavad, et iga kord, kui nende külalised või isegi kohalikud elanikud mööduvad, võib neil tulla politseilt käigu kohta järelpärimine. See pidev jälgimine ja küsitlemine tekitab külaelanikes ebamugavustunnet ja hirmu.

Teed piirama asunud Järva vallavanem Toomas Tammik aga selgitab, et ostis kinnistu eesmärgiga elada privaatses ja vaikses kohas. Tema sõnul ei olnud ta valmis leppima naabrite äriplaanidega, mis hõlmasid toitlustus- ja majutusteenuste pakkumist, mis tooks külla rohkem inimesi ja liiklust. Ta lisab, et värav ja kaamerad on paigaldatud tema eraomandi kaitseks, kuna varasematel aastatel on olnud juhtumeid, kus teele on valatud prügi ja on tekkinud muid rikkumisi.

Siiski on külaelanikud seisukohal, et vallavanem on seadnud takistusi hoolimata kohtuotsusest, mis kinnitab nende õigust teed kasutada. Konflikt on toonud kaasa pingeid ja usalduse kaotust, mida kohalikud elanikud ei osanud sellises väikses ja tihedalt seotud külas oodata.

