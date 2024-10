KAKS AASTAT HILJEM Bändikaaslased meenutavad Blindi varalahkunud solisti Urmas Voolpriitu

Ameerikas olles elati tuttavate ja tuttavate tuttavate juures mitte hotellides. Ning kuigi Blind sai enda sõnul hea võimaluse veelgi kaugemale jõuda. «Selleks hetkeks, kuhu me oma tööga bändi kõrvalt olime jõudnud, oli see loteriipilet võib-olla natuke liiga kallis,» märkis Prandi.

«Eks me kaalusime jah,» lisas bändiliige Andres Ohu suurele võimalustele, «tasustamine oli ka selline, et ega seal enne kokku lepitud ei olnud, et mängite siis, saate nii palju. Tegelikult oli nii, mängige, vaatame.»

Ansambel Blind andis aastatel 1994–2006 ligikaudu 300 kontserti, millest umbes 100 oli väljaspool kodumaad Soomes, Rootsis, Norras, Saksamaal, Poolas, Lätis ja Venemaal. Aastatel 2001–2004 tuuritas bänd ohtralt Ameerika Ühendriikides, kus anti välja ka kaks albumit. USAs on bänd kahel korral üles astutud ka mainekal New Yorgi muusikafestivalil CMJ. 2002. aastal jõudis Blindi singel «Dum Dum» kümnete USA raadiojaamade edetabelitesse. Eestimaalastele on tuntuimad Blindi palad «Astrounaut», «Emmanuelle», «P.O.M.B» ja «One Of A Kind».