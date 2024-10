Juuli alguses tuli ilmiks, et odaviskaja Magnus Kirt ja tema kallim Laura Ikauniece saavad lapsevanemateks. Beebiootusest teatas Laura Instagramis, kui kirjutas: «Meil on häid uudiseid.»

Septembri keskpaigas andsid nad lapseootuspeol teada, et ootavad poega. «Mul oli tunne sellest hetkest alates, kui sain teada, et olen rase, et meil sünnib poeg,» kirjutas Laura ühismeediasse postitatud armsate fotode juures. «Esimest korda elus oli mul üllatuspidu, kus kõik mu lähedased tulid kokku – see oli uskumatu ja unustamatu! Võib-olla oli asi rasedushormoonides, aga see oli nii emotsionaalne ja eriline!» kirjeldas ta beebipidu.