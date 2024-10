PÄEVAHOROSKOOP 26. oktoober: Amburil võib tekkida keerulisi hetki, Kalad saavad julge pilguga tulevikku vaadata

Ära sunni end koduste kohustustega tegelema – see muudab sind kärsituks. Vajad uusi kogemusi ja muljeid, tunned end hästi teel olles.

Ära lase end teiste arvamusest kuigivõrd häirida. See on sinu elu ning valima pead enda vajadustest ja soovidest lähtudes.

Kellelegi meeldimiseks on sul kiusatus midagi valetada nii mineviku kui ka oma tegevusalade kohta. Ära unusta, et valel on lühikesed jalad!