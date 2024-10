FOTO Vilja Toomast teatab oma ema lahkumisest: on nii kurb ja valus

«Kurbusega teatan, et täna hommikul lahkus minu kallis ema 91-aastasena. Kuigi ta elas pika elu ja oli lõpupoole küllaltki haige, on ikkagi nii kurb ja valus, kui see teade ema lahkumisest sinuni jõuab,» ütleb Toomast.

«Kui me eelmine nädal viimast korda kallistasime, küsisid, et ei tea, kas me veel näeme. Vastasin, küll me ikka näeme. Sa ütlesid, eks siis teispool pilvepiiri. Ju sa siis juba tundsid. Tean, et sa jääd oma laste ja lastelaste pärast muretsema ka seal pilvepiiri taga. Meie jääme sind igatsema ning oma südameis kandma ja hoidma,» kirjutab ta südamlikult ning jagab armsat fotot koos emaga.