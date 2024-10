OSALEJAD TEADA! Saa tuttavaks «Minu köök on parim» uue hooaja võistlejatega

Parimad sõbrad Nada Ryan ja Pops Cooper toovad saatesse värsket energiat ja lihtsa koduköögi võlu. Võistlushimuline Nada usub, et nende eripära seisneb koduste roogade valmistamises, mille nad viivad täiesti uuele tasemele. Ta on veendunud, et igaüks, kel on veidi aega ja klaasike veini, suudab luua mõnusa eine nii neljale kui ka neljakümnele. Tema sõber Pops on tasakaalukam ja peab Manu ja Colini oma lemmikkokkadeks. Manu eeskujul kokkamine on Popsi jaoks vahel veidi hirmutav, kuid ta hoiab meeles Manu sõnu, et «kodukokad kokkavad südamega» – just seda nad tahavad oma kokkamises peegeldada.

Matthew Woodward ja tema ema Julie on köögis üheskoos tegutsenud juba sellest ajast, kui Matthew oli vaid viieaastane. Nende koostöö on aastate jooksul kujunenud harmooniliseks ja tugevaks – mõlemad teavad teineteise tugevusi ja töötamise stiili. Müügikonsultandina töötav Matthew peab seda sidet erakordseks ja leiab, et just see lisab toiduvalmistamisele erilise tähenduse. Julie rõhutab, et olles Matthew’d õpetanud, on nad köögis lausa ühte nägu – justkui kaks sarnast inimest tegutsemas ühise eesmärgi nimel. Mõlemale meeldib ka vürts ning Julie tunnistab suisa, et on tõeline «tšillipipra söömise masin».