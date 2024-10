E-RIIK TÄIES HIILGUSES Järva vallavanem sai naabreid ahistava värava püsti panna tänu ehitusregistri tõrgetele

«Südamel on ühe naabri saatus, kes ostis omale kinnistu koos hoonega ja ei pääse oma kinnistule, kuna temast eespool olev naaber on sulgenud teeservituudi väravaga,» sõnas saates Aavere külamees Riho, kes «Kuuuurijaga» ühendust võttis. Tüliõunaks osutunud teelõik on oluline Rihole, seda põldude harimiseks. Temalgi on sellel teel sõitmiseks seaduslik servituut.