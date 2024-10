Järva vallavanema auto on vuranud ringi tuhandeid kilomeetreid rohkem, kui liisinguleping lubab

Läbisõidupiirangut on korralikult ületatud

Ehkki auto on tõepoolest vallavanemale vajalik, on suur tõenäosus, et see hall Škodake on Järva valla maksumaksjale viimastel aastatel päris kopsaka summa maksma läinud, ehkki vald selle kohta dokumente avaldamast keeldub.