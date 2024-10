INGA debüütalbum avab lauljatari ausat ja tumedamat poolt

««Nocturnal Orange» on kogumik elavatest, öistest dialoogidest kümne etüüdi näol. Mõttevahetustest ja valjuhäälsest unistamisest, mis toimus kõik iseenda seltskonnas mõnel melanhoolsel öötunnil, muusika seltsis,» avaldab lauljatar. «Öine hämarus kingib anonüümsust ja julgust iseendale oma mõtete ees. Oranž linnakuma vürtsitab oma minoorse dünaamikaga. Öösel lähevad kõik mõttepärlid, läbielatu ja tunnetus dramaatilisemaks. Ma armastan õhtuid, kus saan ekselda üksinda enda mõteteis. See on minu suurim inspiratsiooniallikas. Öösel on justkui kõik lubatud. Öösel ärkab teine mina,» kirjeldab ta albumi olemust.

«Minu paremaks käeks selle albumi kirjutamisel on olnud võrratu produtsent Markus Palo, kes mõistis mind musikaalselt kohe ning on andnud minu ideedele elu ja värvi. See on kirjeldamatu tunne,» sõnab lauljatar ja lisab, et tänu nende koostööle on ta arenenud ka muusikakirjutajana.