31. oktoobril peatub märgiliseks hetkeks töö kohvikutes, restoranides ja majutusasutustes üle Eesti. See on ajaloos esimene kord, kui majutus- ja toitlustusettevõtted korraldavad protestiaktsiooni, sest tulevik tundub tume.

«On hirm, et külastajad enam tulla ei jaksa,» tõdeb protestiaktsioonil osalev kodurestoranipidaja Merrit Kiho. «Kahetsusväärne, et Eestis saab peatselt olema Euroopa kõrgeim maksumäär ning sellel on selge mõju. Meie tööstusharu on tõsiselt mures tuleviku pärast,» lisab Tallinna restoraniärimees Kristjan Peäske, kelle sõnul on juba praegu näha, et külalised valivad hoolikamalt, mida väljas süüa ja kui palju kulutada.