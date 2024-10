Segadus tellimusega: kulleriga koju süüa tellinud paarike jäi tühja kõhuga

Limonile rääkis Svetlana , et tähistasid abikaasaga pulma-aastapäeva ja otsustasid sel puhul Armudu restoranist süüa tellida. «Oleme kolmkümmend aastat koos olnud, kuid kuna me mõlemad olime sel päeval pikalt tööl, ei olnud paraku aega süüa teha,» räägib naine, miks otsustasid Bolt Foodi kasuks.

«Tellisime Armudu restoranist, mis asub meist sõna otseses mõttes üle tee. Olime väga elevil, sest rakendus näitas, et meie tellimus on poole tunni pärast valmis,» meenutab Svetlana. Ligi 40 minutit hiljem kuvas äpp, et tellimus on valmis ja kullerile üle antud.