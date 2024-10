Grete Paiaga abiellunud Púr Múddi liige Joonatan Siiman: kui muidu kirjutad ikka südamevalust, siis...

Otseloomulikult tuli jutuks ka Joonatan Siimani abiellumine. Vastuseks küsimusele, kuidas abielu tema loomingut on mõjutanud, sõnas noormees, et teeb nüüd täiskasvanute muusikat. «Kui muidu kirjutad ikka südamevalust, siis nüüd on positiivsemad toonid. Ühtegi lugu ei olegi ammu välja tulnud,» nentis Joonatan, enne kui stuudio naeruga täitus.

See ei ole märkamata jäänud ka bändikaaslasele Oliver Rõõmusele. «Ühel päeval olin stuudios, Joonatan tuli oma demodega kohale. Kõik lood olid nii rõõmsad, et ma tõmbasin need kohe maha,» meenutas muusik. Ta lisas, et Púr Múddi lood on pisut melanhoolsemad. «Ja nagu meie kohta Hollandis räägitakse, siis oleme Ida-Euroopa tantsumuusika bänd,» nentis Oliver.

Hiljaaegu andis duo välja uue singli «Segased Lood». «Meil oli suvel kolm päeva, kus me mõtlesime, et peaks midagi tegema. Kuna mulle Lea Dali Lioni muusika on alati meeldinud, siis tema lugu «Segased lood» oli inspiratsiooniks,» avaldavad nad. Loole annabki erilise tähenduse lahkunud artisti Lea Dali Lioni loo «Segased Lood» sõnademäng, mida on kasutatud uue loo refräänis.

Kuula pikemat intervjuud SIIT!

Grete Paia ja Joonatan Siiman abiellusid Saaremaal 10. septembril.