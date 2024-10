FOTOD Põlvamaa kalmistul lõhuti küünlaautomaat: vandaalide leidjad saavad abi eest tasustatud

Automaadist varastati ka erinevaid kaupu

Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk ütleb, et 24. oktoobri hommikul anti politseile teada, et Põlva vallas Rosma külas on lõhutud küünla/snäkiautomaadi klaas ning selle seest on varastatud erinevaid kaupu. «Paar päeva varem sai politsei samast kohast sarnase teate. Siis oli masin ümber lükatud ning see oli mõningal määral saanud kahjustada. Mõlema juhtumi osas on politsei alustanud väärteomenetlused ning asjaolude selgitamine käib,» ütleb Keisk.