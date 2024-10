MUHE KLIPP Rammumees Romek Velt pakkus mälumängusaates «15 küsimust» siiraid hetki

Romek, kes töötab Tartu psühhiaatriakliinikus patsientide heaolu tagamise nimel, vastas lõbusalt, et üks tema hobidest on treenimine – seda nii tõhusalt, et kaadrisse mahtumine on keeruline. Lisaks selgus, et Romek pälvis tänavu augustis Inglismaal toimunud rammumeeste võistlusel 40+ vanuseklassis Euroopa meistritiitli. Saatejuht lisas, et mehe kuus last on kindlasti uhked isa saavutuste üle, millega Romek rõõmsalt nõustus: «Jaa, nad naeratasid mulle. Ja tegid kalli.»