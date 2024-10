Noored eestlased näitlevad Austraalia telesarjas «Kodus ja Võõrsil»: mind võib näha koguni 70 episoodis

Juba üle kolme aastakümne eetris olnud Austraalia draamasari «Kodus ja Võõrsil» on üks maailma pikimaid ja armastatumaid telesarju. Eestis saab sarja jälgida argipäeviti Duo 4 ja Kanal 2 ekraanil, kus hetkel on käimas 36. hooaeg.

Eestlased Helena Ajaots ja Robert Sasorin lendasid Austraaliasse 2022. aastal. Juhuslik tutvus erinevates filmiprojektides osalenud brasiillasega viis nad osalema kultussarja võtetele. Helena kehastab «Kodus ja Võõrsil» 8212. episoodis ajakirjanikku, kes kajastab kadunud lapse otsinguid. «Lindistasime pressiteadet, mida politseinik andis, et üles leida kadunud lapse ema,» meenutas Helena. Ta tõi esile, et kuigi võtted olid väsitavad ja täis kordusi, oli kogemus unustamatu. Pärast esimest tööotsa tuli pakkumisi veelgi ning noort eestlannat saab sarjas näha ligi 70 episoodis.

Lisaks osalemisele sarjas «Kodus ja Võõrsil» on Helenal ja Robertil olnud võimalus töötada mitmes teises projektis, sealhulgas telereklaamides ja filmides. Noored näitlejad tõdesid, et need kogemused on oluliselt laiendanud nende võimalusi Austraalia meelelahutusmaailmas ning andnud väärtuslikke kontakte tulevikuks.