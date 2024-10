Elina Pähklimägi: tean väga täpselt, kuidas suhtlevad vanemad, kes on viis kuud tagasi lahku läinud ja mitte sõbralikult

«Kui me loome oma armastatuga pere, siis me ju loodame, et see on igaveseks. Nii rõõmus kui kurbuses, tervises kui haiguses — koos ikka ja alati. Aga kuidas edasi, kui unistus puruneb? Kui pere laguneb? Kaks täiskasvanud inimest on otsustanud minna eri teid, üks on tavaliselt see, kelle initsiatiivil see kõik toimub. Ja seal vahel on lapsed,» kirjutab ta Instagrami postitatud video juurde. «Kuidas minna edasi nii, et lapsed jääksid terveks? Et neil säiliks armastav ja usalduslik suhe mõlema vanemaga? Riiklik perelepitusteenus just sellega tegelebki.»